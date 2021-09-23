Краснокнижные медоеды появились в Московском зоопарке

Медоеды поселились в Московском зоопарке. ФОТО: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке впервые поселились краснокнижные медоеды - уникальные хищники родом из Африки и Азии. Самец и самка медоеда прибыли в Центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском в мае, летом они прошли карантин, а сейчас уже поселились в просторном вольерном комплексе зоопарка и готовы знакомиться с посетителями.

«Медоеды поселились на нашей новой территории в павильоне Копытные Африки. Там для них подготовлены 2 внутренних вольера и просторный уличный. Сейчас животные находятся во внутренних помещениях по соседству с жирафом Липой, маленькими и дик-диками и сурикатами», – цитирует генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову РИАМО.

Директор добавила, что для новых гостей в вольерах обустроили домики и подготовили конструкции для обогащения среды – бревна, домики, подвешенные цепи. А сейчас постояльцы обживаются и исследуют новое жилище.

Медоеды получили свое название благодаря своей любви к сладкому лакомству, однако в привычной среде они чаще всего питаются мясом. Внешне эти хищники похожи на куниц, их длина не превышает 80 сантиметров, а вес – 12 килограммов, сообщает Москва 24.