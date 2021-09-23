Татьяна Позднякова пообещала москвичам потепление в выходные

Москвичам пообещали потепление к выходным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие выходные. Синоптик сообщила, что период холодной и дождливой погоды постепенно подходит к концу и москвичи уже могут ждать небольшого потепления.

«Сегодня ещё местами будет небольшой дождь, но температура будет повышаться до +10 °C. Мы уходим от холодного ненастья. В пятницу погода облачная, с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночи останутся на уровне +6...+8 °C, а дневная температура превысит отметку +10°C. В городе завтра +10...+12 °C», — цитирует метеоролога RT.

По словам Поздняковой, 25 сентября температура воздуха уже вернется к климатической норме, и погода в регионе станет комфортнее.

«Существенных осадков не ожидается, ночь будет довольно тёплая. Дневная температура будет колебаться от +10 до +13 °C, будет преобладать южный ветер», - добавила специалист.

Напомним, в четверг, 23 сентября, синоптики обещают от +10 до +12 градусов. Весь день в Москве будет облачно, возможны кратковременные дожди, пишут «Известия».

В Гидрометцентре также сообщают, что вскоре в Центральную часть России придет «бабе лето». В начале октября воздух в регионе будет прогреваться до плюс 11–16, осадков станет значительно меньше, и небо прояснится, пишет Life.ru.