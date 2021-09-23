Северный дублер Кутузовского проспекта ускорит поездки жителей в пяти районах столицы

В разных районах столицы сегодня строятся скоростные магистрали. В 2023 году планируют запустить Северный дублер Кутузовского проспекта. Платная трасса станет продолжением автодороги Северный обход города Одинцово. После старта дублёра ускорятся поездки в столичных районах Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский парк. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Сегодня по проекту концессионера на Северном дублере Кутузовского проспекта прокладывается основной маршрут трассы, съезды с Молодогвардейской развязки и мост через Москву-реку, - рассказал заммэра. - Готовность новой вылетной магистрали, которая пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца, составляет 18 процентов».

По его словам, на трассе разместят по три полосы для движения в каждом направлении с небольшим сужением до двух полос на мосту через Москву-реку. Внутри МКАД дублер пройдет вдоль путей МЦД-1 по промзонам. При этом город со своей стороны обеспечивает точки выхода и входа на трассу. Для этого частично реконструирована Молодогвардейская развязка, строится многоуровневая развязка на пересечении дублера с Шелепихинской набережной и ТТК. Одновременно реконструируют Старо-Рублевский путепровод и путепровод на улице Барклая, чтобы пропустить под ними новую трассу.

«Порядка пяти километров основного хода пройдет по искусственным сооружениям, - отметил Бочкарев. - Основная сложность новой магистрали в плотном прохождении вдоль железной дороги. Поэтому проектировщики выполнили фактическое совмещение автомобильной магистрали и железнодорожной ветки, что позволило вписать масштабный объект в сложившуюся застройку».

Одним из главных участков Северного дублера Кутузовского проспекта станет арочный мост через Москву-реку, который соединит деловой центр «Москва-Сити» с противоположным берегом.

«Мост имеет пролетное строение сложной геометрии, - объяснила Анна Меркулова, генеральный директор группы компаний «Моспроект-3». - На его основном маршруте будет две полосы для движения в сторону области и три полосы в сторону «Москва-Сити», в том числе разгонная полоса для съезда на Шелепихинскую набережную. Для проектирования асимметричного сооружения использованы самые современные расчетные комплексы. Особенности геометрии также усложнили процесс надвижки пролетного строения. Сейчас мост готов на 52 процента. Полностью построены 10 опор, установлены 24 из 49 балок пролетного строения. Пролетное строение надвинуто на 107 метров из 198,7».