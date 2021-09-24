Садоводы и дачники выкупили у города землю со скидкой 60%

При покупке у города земли, на которой находятся их дома, дачи и личные подсобные хозяйства, горожане сэкономили более 171 миллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С апреля прошлого года в Москве действует норма, позволяющая физическим лицам выкупать у города землю под индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене в размере 40 процентов от кадастровой стоимости, - отметил заммэра. - За неполные девять месяцев 2021 года горожане уже выкупили 68 таких участков общей площадью 8,3 гектара на сумму 114,19 миллиона рублей. При этом благодаря льготе они сэкономили 171,28 миллиона рублей».

По его словам, всего с момента вступления в силу льготы граждане выкупили уже 106 земельных участков совокупной площадью 11,6 гектаров на общую сумму 169,87 миллионов рублей. Экономия составила 254,81 миллиона рублей. Приватизированные в этом году земли находятся в девяти округах столицы.

«В январе-сентябре 2021 года больше всего участков москвичи выкупили в Троицком и Новомосковском округах – 33 единицы площадью 4,5 гектара и 12 единиц площадью 1,6 гектара соответственно, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - На условном третьем месте находится Восточный округ - 7 земельных участков площадью 1,2 гектара. Самый большой из выкупленных участков – площадью 25,12 соток – находится в деревне Бурцево Филимонковского поселения Новомосковского округа столицы. За него заплатили 3,36 миллиона рублей, сэкономив при этом 5,04 миллиона. А самый маленький – площадью одна сотка – расположен на Куркинском шоссе в Северо-Западном округе. Он стоил своему новому владельцу около 220 тысяч рублей при экономии в почти в 330 тысяч рублей».

НА ЗАМЕТКУ

Правом выкупа могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на земельных участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства.

Для заключения договора купли-продажи жителю нужно обратиться в Департамент городского имущества за госуслугой «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений». Заявление можно оформить через mos.ru. Услуга бесплатная, оказывается полностью в электронном виде.

Рассчитать выкупную стоимость участка можно заранее, ознакомившись с его кадастровой стоимостью на официальном портале Росреестра.