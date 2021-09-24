Новые выделенные полосы появятся в четырех районах Москвы в октябре

В Москве откроют новые выделенные полосы Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся сразу в четырех районах Москвы. Они начнут действовать с 11 октября.

Отмечается, что речь идет о таких районах, как Якиманка, Москворечье-Сабурово, Донской и Даниловский. Так, одна полоса появится на Малой Тульской улице от Духовского переулка до улицы Серпуховской Вал, вторая — на Большой Тульской улице от остановки «Метро «Тульская» (Северный вестибюль)» до Третьего транспортного кольца, передает РИАМО.

Еще одна выделенка появится на участке от съезда с Третьего транспортного кольца до станции метро «Тульская». А четвертая полоса при въезде на Автозаводский мост с внутреннего радиуса Третьего транспортного кольца, сообщает RT со ссылкой на mos.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве ограничат движение участке дублера Волоколамского шоссе на севере города. Из-за проведения инженерных работ в этом районе, одна из полос будет недоступна для автомобилистов до 20 декабря 2021 года, сообщает Москва 24.