С «удаленки» вернулись не все: в Москве в офисы ходят 70% сотрудников

Москва постепенно возвращается с удаленки. В настоящее время около 70% офисных сотрудников регулярно трудятся на своих рабочих местах в офисных центрах. К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав с помощью инструментов Big Data мобильный трафик работников крупнейших бизнес-центров столицы.

Обратим внимание и еще на один немаловажный факт. В 2019 году сотрудники столичных деловых центров задерживались в офисе после окончания рабочего дня в среднем на 10 минут, а в 2021 году этот показатель вырос до 40 минут. И хотя около 30% сотрудников столичных компаний продолжают работать в удаленном формате, потребление мобильного трафика в бизнес-центрах активно растёт.

«Это обусловлено тем, что за время пандемии компании перевели ключевые бизнес-процессы в онлайн-формат. В 2021 году мобильный интернет-трафик в крупнейших деловых-центрах вырос в 4 раза по сравнению с 2019 годом – это вдвое больше, чем в среднем по Москве», – отмечается в исследовании.

Офисные сотрудники продолжают активно пользоваться не только сервисами для обмена сообщениями, но и привычной голосовой связью: количество телефонных вызовов на одного абонента выросло в среднем на 11%.