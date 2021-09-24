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Происшествия24 сентября 2021 23:51

Оперативник выдумал банду «черных риэлторов», чтобы заставить москвичку продать квартиру

Девушка получила жилье в наследство от соседки, а страж порядка решил, что ему недвижимость нужнее
Елена АКИМОВА
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Оперативник выдумал банду «черных риэлторов», чтобы заставить москвичку продать квартиру

Оперативник выдумал банду «черных риэлторов», чтобы заставить москвичку продать квартиру

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве сотрудник полиции «Западное Дегунино» вымогал у москвички 2,5 миллиона рублей. Оперативник запугивал жертву бандой «черных риэлторов» и настаивал, что они непременно отберут квартиру, которая досталась девушку по наследству от соседки.

Как стало известно сайту mk.ru, 28-летняя москвичка живет в Северном округе столицы. Долгое время мама-одиночка, воспитывающая двоих детей, помогала соседке. Родственников у старушки не было и поэтому квартиру она завещала близкому человеку.

После смерти соседки молодая мама занялась ремонтом. Решила в одной из комнат установить натяжные потолки, но вышел конфликт с рабочими, который и довел ее до полиции. Стражи порядка не только встали на защиту девушки, но и вернули ей часть средств, внесенных за ремонт.

Правда тут же попросили заплатить за бензин и неудобства 4000 рублей, что пострадавшая и сделала. Но это было только начало.

Уже на следующий день 37-летний оперуполномоченный уголовного розыска из ОМВД Западное Дегунино попросил о встрече. Он пришел вместе с коллегой и стал рассказывать тревожные новости.

Оказывается, за квартирой старушки давно охотились черные риэлторы и теперь новой хозяйке не будет покоя. Решить проблему можно за 8 миллионов рублей.

Постепенно цена упала до 2,5 миллионов рублей, которые пострадавшая передавала под контролем борцов с «оборотнями в погонах».

В итоге, как только оперативники получили деньги, и задержали. На 37-летнего полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на получение взятки».