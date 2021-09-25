Телеграм-бот «Самострой.net» проверил более 3,5 тысячи обращений

Эти сведения о нарушениях особенно актуальны при покупке или аренде объектов недвижимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала запуска в столице тelegram-бота «Самострой.net», чуть более чем за месяц, в его адрес поступило свыше 3,5 тысячи обращений. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, сервис разработан Госинспекцией по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий Москвы и запущен 16 августа 2021 года. С его помощью можно получить необходимую информацию о законности использования интересующего земельного участка или объекта капитального строительства на территории столицы и за ее пределами, находящихся в собственности Москвы.

«Мы продолжаем вводить новые цифровые инструменты, призванные максимально упростить взаимодействие жителей столицы с городскими ведомствами, - отметил заммэра. - Одним из таких автоматизированных помощников стал чат-бот Госинспекции по недвижимости. С начала запуска сервиса, чуть более чем за месяц, к нему обратились более 3,5 тысячи раз. Из них 215 запросов получили подтверждение о наличии объектов самостроя на земельных участках. Эти сведения о нарушениях особенно актуальны при покупке или аренде объектов недвижимости».

Среди преимуществ чат-бота - простота использования, скорость реагирования и работа в круглосуточном режиме.

«В нашем случае цифровой ассистент оперативно обрабатывает стандартные запросы о наличии или отсутствии данных о самовольном строительстве, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - При этом формат виртуального собеседника полностью отвечает запросам нашего времени, поскольку смартфоны и гаджеты, в которых сейчас прописано множество полезных сервисов, стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни».

НА ЗАМЕТКУ

Для того, чтобы воспользоваться сервисом:

- необходимо установить мессенджер Telegram;

- найти в поисковой строке бот под названием «Самострой.net»;

- нажать опцию «Старт»;

- указать кадастровый номер объекта.

Далее в течение минуты робот проверит объект и выдаст один из вариантов ответа - «на данном участке находится объект самовольного строительства» или «по данному кадастровому номеру объекты капитального строительства и земельные участки не найдены».

В случае если бот укажет, что «информация о наличии/отсутствии объекта самовольного строительства отсутствует», можно обратиться в Госинспекцию по недвижимости, направив информацию по адресу: ikc_gin@mos.ru. Узнать кадастровый номер объекта недвижимости можно в Публичной кадастровой карте на сайте pkk.rosreestr.ru, введя интересующий адрес.