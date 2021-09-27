Синоптики предупредили о ночных заморозках в последние дни сентября

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о ночных заморозках Фото: Олег ЗОЛОТО

В последние дни месяца жителей столичного региона ждут ночные заморозки. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погоду на предстоящей неделе будет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому небольшие дожди возможны только в ближайшую ночь и завтрашний день», - цитирует синоптика РИАМО.

Ночь со вторника на среду станет самой холодной на этой неделе. Температура воздуха местами опустится до минут 3 градусов. Днем температура в Московском регионе будет плюс 11 - плюс 13 градусов, обойдется без осадков.

А вот во второй половине недели погода начнет улучшаться. В первые дни октября температура воздуха будет соответствовать климатической норме, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков считает, что к выходным температурные показатели могут даже превысить климатическую норму.

«В субботу — предварительный прогноз — +10…+15 °С. В принципе, дни тёплые, выше нормы, ночи попрохладнее», - цитирует Цыганова RT.