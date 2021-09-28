Москва вновь внесена экспертами в топ-5 лучших городов мира

Как и в прошлом году, Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва заняла четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities. Российская столица удерживает свою позицию в этом списке второй год подряд. Напомним, его составляет авторитетная консалтинговая компания Resonance Consultancy на основе таких показателей, как туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса. На первой строчке рейтинга находится Лондон, на второй — Париж, на третьей — Нью-Йорк. Замыкает пятерку Дубай.

«Как и в прошлом году, Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий, - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес».

При составлении рейтинга оцениваются статистические показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть основных категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение. В категории «Продукт» российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вторую строчку рейтинга город занял в категории «Место» за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. Пятое место Москва заняла в категории «Досуг», по уровню образования населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга, а по количеству хештегов в «Инстаграм» попала в десятку.

«В этом году Москва значительно укрепила свои позиции в группе показателей «Экономическое процветание», продемонстрировав рост с 64-го до 25-го места, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Оценка производилась на основе ряда экономических показателей, включая уровень безработицы и ВРП на душу населения. Напомню, что уровень зарегистрированной безработицы в Москве сейчас составляет 0,51 процента, что является минимальным показателем с апреля прошлого года».