Проект «Индустриальные кварталы» позволит реорганизовать еще один участок бывшей промзоны «Кунцево»

На участке промзоны в Можайском районе высокотехнологичные производства займут около трети от общей площади Фото: Алексей БУЛАТОВ

На западе Москвы в бывшей промзоне «Кунцево» запланировано комплексное развитие еще одного участка. Проект решения опубликован в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь еще одного участка бывшей промзоны «Кунцево», подлежащего комплексному развитию в рамках программы «Индустриальные кварталы», превысит 20 гектаров, - отметил заммэра. - Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составит почти 20 миллиардов рублей, а бюджетный эффект превысит 1,5 миллиарда рублей в год. Реорганизация территории позволит создать более 4,5 тысячи рабочих мест, в том числе для инженеров и ученых».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, всего на территории планируется возвести почти 270 тысяч квадратных метров недвижимости. На участке промзоны в Можайском районе высокотехнологичные производства займут около трети от общей площади - почти 170 тысяч квадратных метров. При этом под общественно-деловую застройку отдадут 100 тысяч квадратных метров. Здесь могут появиться банки, кафе, магазины, выставочно-ярмарочные комплексы.

Напомним, в начале июня 2021 года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о комплексном развитии территории одного из участков в бывшей промзоне «Кунцево». По этому проекту на площадке в 16 гектаров на западе Москвы между Молодогвардейской и Бобруйской улицами построят два детсада более чем на 500 мест, поликлинику на 170 посещений в смену и жилые дома. Реорганизация территории позволит создать почти 1,5 тысячи рабочих мест. По предварительной оценке, инвестор вложит в проект более 100 миллиардов рублей. Ожидаемый бюджетный эффект составит 586 миллионов рублей в год.

Всего комплексное развитий территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. А общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.