Детей в отдаленных селах Хабаровского края осмотрят врачи передвижного медкомплекса

Мобильная поликлиника оснащена автономными системами отопления и электроснабжения. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Благодаря государственно-частному партнерству в Хабаровском крае заработала мобильная поликлиника для детей. Передвижной комплекс проедет по 20 наиболее отдаленным населенным пунктам края, в каждом из которых планируется осмотреть более 100 детей. Инициатива принадлежит одной из частных клиник, работающей в системе ОМС.

Работа передвижных диагностических центров в крае была возобновлена с подачи губернатора Михаила Дегтярева. С февраля 2021 года прием пациентов продолжает губернаторский автопоезд «Здоровье». В его кабинетах побывали уже свыше 20 тысяч человек.

Бригада врачей поликлиники на колесах формируется исходя из востребованности населенного пункта. При отсутствии в амбулатории определенных специалистов, их включат в состав мобильного комплекса. Отправной точкой поликлиники стало село Калинка в Хабаровском районе. Туда направили детского хирурга, лора, ортопеда, невролога, эндокринолога.

– Передвижной мобильный комплекс обладает всеми возможностями, чтобы оказать узкую медицинскую помощь, но и сделать это в комфортных условиях для ребят: он оснащен системой «теплый пол», автономным отоплением, независимой системой электроснабжения. На борту мобильной поликлиники необходимое медицинское оборудование – ультразвуковые аппараты, ЭКГ с возможностью передачи данных и их интерпретации посредством телемедицинских технологий, кабинетом для взятия анализов на лабораторное исследование. Мы благодарим социально ответственный бизнес, работающий в системе ОМС, – отметил и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Полный маршрут находится еще в стадии утверждения. После села Калинка мобильная поликлиника отправится в села: Князе-Волконское-1, Восточное, Таежное. Дальше автопоезд продолжит работу в Бикинском районе, самым отдаленным станет Ванинский район.