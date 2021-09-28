Москва запускает первую концессию в сфере образования

Проект предполагает создание инновационной общеобразовательной школы, которая сможет принимать одновременно 825 учеников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва подписала с инвестором первое концессионное соглашение о строительстве школы в инновационном центре «Сколково». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект предполагает создание инновационной общеобразовательной школы, которая сможет принимать одновременно 825 учеников и позволит создать не менее 150 рабочих мест, - отметил заммэра. - Это первое для Москвы концессионное соглашение в сфере образования. Заключается оно на 25 лет. Общий объем частных инвестиций составит не менее 2 миллиардов рублей».

По условиям соглашения инвестор спроектирует и построит школу, оснастит ее оборудованием. Кроме того, будет отвечать за эксплуатацию и техническое обслуживание здания в течение всего срока действия договора.

«Этот проект интересен во всех отношениях, - отметил председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. - С точки зрения образования создается не просто общеобразовательная школа – закладывается необходимая база, которая не только станет фундаментом для высшего образования, но и поможет раскрыть потенциал учеников. С точки зрения строительства – модель государственно-частного партнерства позволит максимально эффективно использовать ресурсы и реализовывать выдающиеся архитектурные проекты с минимальными рисками».

В июле 2021 года на сайте torgi.gov.ru был опубликован концессионный проект о создании в Москве инновационной школы на 825 мест. В течение 45 дней потенциальные инвесторы могли изучить материалы и побороться за право его реализации на торгах. По истечении срока альтернативные заявки не поступили. Поэтому правительство Москвы приняло решение о заключении концессионного соглашения с инициатором проекта - АНО «Центр развития результативного образования».

«Для строительства инвестору будет предоставлен в аренду земельный участок в Инновационном центре «Сколково», - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Общая площадь школьных помещений составит порядка 13 тысяч квадратных метров. Школа станет важной частью инфраструктуры Западного округа столицы».

Сейчас инвестор начинает разработку архитектурного проекта учебного комплекса. Учреждение будет полноценным участником инфраструктуры инновационного центра «Сколково». Инновационная школа стала первым концессионным проектом Москвы в сфере образования. До этого столица заключала концессии в здравоохранении, автодорожном строительстве, внеуличном транспорте, сфере социального обслуживания населения и ЖКХ.