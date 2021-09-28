Москвичи назвали зарплату 57,3 тысячи рублей справедливой для начинающих специалистов

Москвичи назвали размер справедливой зарплаты на старте карьеры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Средний размер оплаты труда, который бы устроил начинающих специалистов в Москве, составил 57,3 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования портала SuperJob.

Аналитики провели опрос в девяти профессиональных сферах, и выяснили, у кого из специалистов наибольшие ожидания от зарплаты на старте карьеры. Так, HR-менеджеры и бухгалтеры считают справедливым получать в начале своего карьерного пути порядка 50 тысяч рублей. У курьеров ожидания оказались значительно ниже – 40 тысяч рублей в месяц, передает Газета.ru.

Начинающие экономисты и юристы хотели бы получать в Москве по 53 и 55 тысяч рублей соответственно. Проектировщики рассчитывают на зарплату повыше – 60 тысяч рублей в месяц. Водители в начале своего карьерного пути считают справедливой зарплату в 58 тысяч рублей.

Наибольшие запросы оказались у начинающих программистов. Представители этой профессии хотели бы сразу получать не меньше 100 тысяч рублей в месяц.

Исследование проводилось с 1 по 23 сентября текущего года, передает ОТР.