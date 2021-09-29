Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Прошлая ночь стала самой холодной с начала осени Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночь на среду, 29 сентября, стала самой холодной в Москве с начала осени. Столбики термометров на метеостанции ВДНХ опустились до отметки 0,7 градуса, при этом в центре синоптики зафиксировали четыре градуса тепла.

В Московской области также ударили заморозки, ночью в отдельных районах температура воздуха опустилась до минус 3,6 градуса, сообщает Москва 24.

В целом, в ближайшие дни в столичном регионе будет сохраняться антициклонная погода с высокими дневными температурами и низкими ночными.

Так, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал, что золотая осень с теплой и ясной погодой продлится, как минимум, до 5 октября. Днем воздух будет прогреваться до +15% градусов, а вот осадков в ближайшие дни не ожидается, сообщает телеканал «360».

Напомним, ранее сотрудники МЧС предупредил жителей столичного региона о заморозках в ночь на четверг, 30 сентября. Согласно прогнозам синоптиков, температура может опуститься до минус 1-3 градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».