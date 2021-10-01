В столице по программе реновации расселили 120 старых домов

На сегодня отселено 120 старых домов общей площадью более 320 тысяч квадратных метров Фото: Евгения ГУСЕВА

В разных округах Москвы продолжается снос и переселение ветхих пятиэтажек по программе реновации. Некоторые освободившиеся участки сразу становятся стартовыми площадками для будущих новостроек, в которые переедут участники программы.

«На сегодня отселено 120 старых домов общей площадью более 320 тысяч квадратных метров, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. - Из них более 60 демонтированы по технологии «умного сноса». На месте демонтированных пятиэтажек будет развернуто новое жилищное строительство».

Для волнового переселения участников программы постоянно подбираются стартовые площадки.

«Их насчитывается 523 с градостроительным потенциалом более 8 миллионов квадратных метров, - отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. - При этом порядка четверти территорий располагаются на месте сноса существующего жилого фонда. Впоследствии на образуемых земельных участках можно разместить жилые дома общей площадью 2,4 миллиона квадратных метров».

Напомним, программа реновации жилья утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В ней участвуют около 1 миллиона москвичей. До 2032 года планируется расселение 5176 домов.