Ликсутов сообщил об открытии нового Центр подбора персонала

Новый Центр подбора персонала расположен в наземном вестибюле станции метро «Черкизовская». Фото предоставлено пресс-службой Департамента транспорта города Москвы.

Более 86 тысяч человек с начала года обратились в Центры подбора персонала Московского транспорта в поисках работы, сообщил вице-мэр Москвы, руководитель Департамента транспорта города Максим Ликсутов. Транспортная инфраструктура столицы расширяется, и новые кадры требуются постоянно. В одном только московском метрополитене до 2025 года появится около 10 тысяч новых рабочих мест. Чтобы сделать процесс подбора сотрудников максимально комфортным, столичный Дептранс открыл еще один Центр подбора персонала – уже пятый по счету. Он расположен в наземном вестибюле станции метро «Черкизовская».

- Мы хотим, чтобы в нашей команде работали только профессионалы - от них зависят безопасность и комфорт миллионов москвичей, - подчеркнул глава столичного Дептранса Максим Ликсутов. - Московский транспорт - один из крупнейших работодателей столицы. Только с начала года к нам обратились более 86 тысяч человек в поисках работы. Мэр Москвы поставил задачу активно развивать городской транспорт и создавать дополнительные рабочие места. Поэтому мы всегда рады новым кадрам - например, в метро к 2025 году добавится ещё 10 тысяч рабочих мест. Чтобы трудоустройство в Транспортный комплекс стало удобнее, мы открыли пятый Центр подбора персонала, где сотрудники проконсультируют и помогут на всех этапах. Уверены, что сюда будет обращаться большое количество потенциальных работников, а мы планируем увеличить количество Центров.

Новый Центр удобно расположился в шаговой доступности от всех основных транспортных узлов. В нем можно узнать о новых вакансиях на московском транспорте, заполнить анкету, пройти собеседование, проконсультироваться об этапах трудоустройства. Сотрудники Центра подберут вакансии, связанные с управлением и обслуживанием любого вида столичного транспорта – метрополитена, автобусов или трамваев. Центр подбора персонала в наземном вестибюле станции «Черкизовская» удобно организован и зонирован: в нем есть электронная очередь, стойки для консультаций и зона ожидания. Предварительную информацию можно узнать по телефону горячей линии и на сайте единого Центра подбора персонала.