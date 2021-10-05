В Москве построили более 10 миллионов квадратных метров недвижимости

С начала этого года в столице перевыполнили годовой план по вводу недвижимости. Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала этого года в столице перевыполнили годовой план по вводу недвижимости. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Сегодня в столице набраны беспрецедентно высокие темпы строительства, - отметил заммэра. - За девять месяцев введено более 10,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Мы досрочно выполнили годовой план и уже приближаемся к итоговым показателям прошлого года, когда было введено 10,8 миллиона «квадратов».

По его словам, в городе с начала года построено в том числе более 1,5 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Сюда входят промышленные, производственные, торговые, административные и офисные центры с новыми рабочими местами. Напомним, до конца 2021-го в столице планируют возвести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4 миллиона «квадратов» - жилья. При этом продолжается обновление кварталов пятиэтажек по программе реновации. После старта переселения в разных округах города уже появились два миллиона квадратных метров жилья по реновации.

«Сейчас в Москве готовы 154 новых дома на два миллиона квадратных метров жилой площади, из них под переселение передано 126 новостроек, - сообщил Андрей Бочкарёв. - Переезд коснулся 54,9 тысячи жителей из 360 старых домов, из которых 40,4 тысячи человек уже отпраздновали новоселье».

Одновременно продолжается строительство 150 домов по реновации на 2,5 миллиона «квадратов». Еще 150 новостроек на 2,9 миллиона квадратных метров проектируются. По технологии «умного сноса» уже разобрали 64 старых дома. Обновляемые кварталы застраивают не только жилыми многоэтажками, но и социальной инфраструктурой.

«За прошедшие девять месяцев этого года построено 58 социальных объектов различного назначения, - рассказал Андрей Бочкарёв. - Общая площадь новых зданий составляет почти 500 тысяч квадратных метров. Среди них - 17 детских садов, 19 школьных зданий, 14 объектов спорта, шесть - здравоохранения и два объекта культуры».

По его словам, около половины этих зданий построены за счет инвесторов по проектам комплексного развития территорий.