«Ожившие» картины появились в московском метро и на остановках транспорта

На остановках общественного транспорта и в московском метро появились постеры с "оживающими" картинами. Фото: кадр видео.

В Москве на остановках общественного траспорта и в метро появились постеры с известными художественными полотнами. Если навести на них камеру смартфона, картина «оживает», превращаясь в трехмерную. О новом проекте в Telegram-канале рассказал глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов.

- 2021 год в транспорте мы посвятили искусству – до конца года несколько десятков остановок и станций метрополитена мы оформим «оживающими» картинами известных на весь мир художников, которые экспонируются в Москве - в Третьяковской галерее и Пушкинском музее. Часть из картин уже можно найти на улицах города и в метро, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.

В столичной подземке постеры разместят на станциях Кольцевой линии метро, а также внутри нее. Кроме того, полотна уже появились на остановках общественного транспорта. Чтобы картина «ожила», необходимо навести камеру смартфона на специальный QR-код, размещенный в уголке постера. На первом этапе остановки общественного транспорта украсят плакаты с живописными полотнами Аристарха Лентулова и Анри Руссо. В конце октября пассажиры смогут полюбоваться постерами и других известных художников.

Аристарх Лентулов (1882 – 1943) – русский художник, сценограф, один из основоположников русского авангарда, учредитель объединения «Бубновый валет». В своих картинах Лентулов смешивал разные стили, экспериментировал со светом и тенью. Он часто использовал яркие краски, за что критики прозвали его «художником Солнца».

Анри Руссо (1844 – 1910) - французский художник-самоучка, один из самых известных представителей наивного искусства (примитивизма). Не имея художественного образования, он рисовал удивительные картины, увековечивая как пейзажи родной Франции, так и экзотические джунгли (которых он, к слову, воочию никогда не видел). В Москве хранится несколько его работ. В частности, в коллекции Пушкинского музея можно увидеть его знаменитую картину «Вид моста Севр и холмов Кламар», которая «оживает» на одном из постеров.