Москвичей предупредили о «желтом уровне» погодной опасности из-за тумана Фото: Мария КОЛОСОВА

Жителей Московской области предупредили о «желтом уровне» погодной опасности. Угроза принес с собой туман, который опустился на регион еще днем, 5 октября. Изначально синоптики прогнозировали, что видимость наладится уже к вечеру, но туман сохраняется. В связи с этим было решено продлить до 9:00 6 октября.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, сообщает Гидрометцентр России.

Ограничения, связанные с погодой, действуют также на территории Липецкой, Тамбовской и Орловской областей, сообщает РИАМО.

Помимо этого, в Москве задержится аномально высокое атмосферное давление. Это погодное явление сохраняется в Москве уже восьмой день подряд. Рост давление обусловлен антициклоном, который пока е планирует покидать центральную Россию.

Несмотря на это, синоптики прогнозируют, что до конца недели в регионе будет стоять золотая осень. При этом ожидается малооблачная, солнечная и почти безветренная погода, передает "Москва 24".