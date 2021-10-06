Москва стала лидером по объему выданных кредитов в программе «Семейная ипотека»

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В январе–августе 2021 года в столице выдали 5 376 кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 35,8 миллиарда рублей. По объемам кредитования Москва занимает первое место среди регионов России. На нее приходится 22% от общего объёма выданных в Москве кредитов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Всего за восемь месяцев 2021 года московскими заёмщиками было приобретено 327 тысяч квадратных метров жилья, - отметил заммэра. - При средней цене за квадратный метр 184 тысячи рублей общая стоимость приобретённых помещений составила 60,2 миллиарда рублей. Средняя ставка кредитования по семейной ипотеке за 8 месяцев 2021 года составила 4,81 процента, что на 0,07 процентного пункта ниже среднероссийской ставки. Средний срок кредитования – 257 месяцев».

Наибольший спрос на семейную ипотеку в январе–августе 2021 года пришёлся на март, когда в Москве было выдано 803 льготных кредита на общую сумму 5,3 миллиарда рублей, а всего по России – 7 127 семейных кредитов с объёмом кредитования 23,07 миллиарда рублей.

«Более 88 процентов объектов недвижимости по семейной ипотеке куплено по договору участия в долевом строительстве, 11,5 процента - по договору купли-продажи, и лишь два договора было заключено под индивидуальное жилищное строительство, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Расширение условий «Семейной ипотеки» с 1 июля 2021 года за счет включения в нее семей с одним ребёнком привело к росту числа заявок на участие в программе и вызвало рост объемов кредитования. Включение в «Семейную ипотеку» первенцев значительно увеличило число потенциальных участников программы. По данным статистики, семей с одним ребёнком практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми. Другой причиной устойчивого интереса остается максимальная сумма кредита в 12 миллионов рублей, что актуально исходя из уровня цен на столичном рынке недвижимости».

Напомним, программа «Семейная ипотека» действует с 2018 года. Ее участники - семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могут взять ипотечный кредит по льготной ставке до 6%. Максимальная сумма ипотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, в остальных регионах – 6 миллионов рублей. С 1 июля 2021 года программу распространили на семьи, в которых с начала срока действия программы родился первый ребёнок. Помимо выдачи льготного кредита, «Семейная ипотека» позволяет рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке при условии наличия в семье ребёнка, рождённого после 1 января 2018 года, и соответствия ранее взятого кредита условиям программы.