Максим Ликсутов: В ближайшие два года 5-10% пассажиров будут оплачивать проезд с помощью Face Pay

Для прохода через турникеты по Face Pay используются камеры с функцией распознавания лиц. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На сервис оплаты по распознаванию лица Face Pay в ближайшие год-два могут перейти 5-10% пассажиров московского метро, считает глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов. С 15 октября этот способ расчетов за поездки в столичной подземке смогут выбрать все желающие. Сейчас в тестовом режиме Face Pay проверяют 15 тысяч тестировщиков и около 65 тысяч сотрудников метро, использующих для прохода на станции не служебные документы, а камеры распознавания лиц.

- Метро и МЦК перевозят более 170 миллионов пассажиров в месяц. Думаю, 5–10% пассажиров в ближайшие год-два выберут этот способ оплаты, - рассказал Максим Ликсутов «Ведомостям». - Сейчас мы выделяем под эти цели в основном по одному турникету в каждом вестибюле, если надо будет, быстро увеличим их число. Наш опыт говорит, что спрос будет только расти. В 2016 году, когда запускали оплату банковской картой на турникете, было меньше 1000 пользователей в сутки на все метро – сейчас больше 500 тысяч каждый день.

Система Face Pay – это уникальная разработка столичного Департамента транспорта, аналогичной пока нет ни в одной стране.

- Такая система распознавания лиц для прохода в метро единственная в мире. Мало того, эта разработка – собственность правительства Москвы. Ее больше нет ни у кого в мире, даже в Китае она не работает так удобно для пассажиров, - отметил Максим Ликсутов.

Для прохода через турникеты по Face Pay используются камеры с функцией распознавания лиц, которые были установлены в метро в сентябре прошлого года для системы безопасности.

– Она была построена раньше, и в первую очередь для повышения транспортной безопасности, она крайне эффективная и полезная. По данным московской полиции, с 1 сентября 2020 года благодаря камерам с распознаванием лиц в метро в поездах, на станциях задержано более 2500 преступников, находящихся в федеральном розыске, - сообщил Максим Ликсутов. - И это значит, все отлично работает, решает свою задачу – метро становится еще безопаснее. А сейчас, после небольшой доработки, система станет полезной и для самих пассажиров.

Для того, чтобы пользоваться Face Pay, пассажиру нужно будет скачать на телефон мобильное приложение «Метро Москвы», загрузить в него свою фотографию и привязать банковскую карту. При этом глава столичного Дептранса подчеркивает, что наряду с системой Face Pay в московском метрополитене будут развиваться и другие новые технологии. Например, планируется запуск виртуальной «Тройки», когда транспортную карту можно будет загрузить в смартфон. Сейчас виртуальная «Тройка» проходит тестирование с фокус-группой. Еще одной полезной новинкой для московских пассажиров станет система MaaS. Сервис в приложении будет подбирать оптимальные тарифы для поездок, в которых сочетается сразу несколько видов транспорта. А оплата будет списываться сразу за всю поездку в одном городском мобильном приложении.