Домик, выполненный в стилистике русских сказок, украсит собой экспозицию Тульской области.

Участники ежегодной агропромышленной выставки "Золотая Осень-2021" смогут учитель пряничный дом весом 61 килограмм и высотой практически в человеческий рост. Мероприятие пройдет с 5 по 8 октября в конгрессно-выставочном центре "Патриот" Одинцовского района Московской области.

Домик, выполненный в стилистике русских сказок, украсит собой экспозицию Тульской области. Необычное "жилище" создала фабрика "Ясная Поляна", которая является один из ведущих кондитерских предприятий в регионе. На изготовление пряничного домика ушло 320 пряников весом 140 гр. и 360 пряников весом 45 гр., размер домика составляет 1, 5 на 1,5 метра. Также тульские мастера пряничного дела привезут на выставку большие пряники подарочного формата, самовар и конфеты в ассортименте.

"Ясная Поляна" изготавливает пряники по традиционным русским рецептам, дополняя их современными технологиями и самыми разными начинками: фруктовой, ягодной, с вареной сгущенкой, с цукатами и многие другие. Вес выпускаемых пряников составляет от 45 грамм до 50 кг. Именно "Ясная Поляна" стала первым в Туле обладателем свидетельства о праве пользования наименованием места происхождения товара "Тульский Пряник".

Фабрика "Ясная Поляна" была основана в 1973 году. С 2003 года она входит в Холдинг "Объединенные кондитеры", наряду с 18 крупными кондитерскими фабриками России, часть которых известна еще с дореволюционных времен.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень – 2021" в этом году пройдет в 23 раз. Выставка познакомит аудиторию с ключевыми тенденциями и достижениями агропромышленного комплекса. Мероприятие приурочено к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в этом году выпадает на 10 октября.