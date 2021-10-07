Ликсутов рассказал, что на новых станциях Большой кольцевой линии метро установят 34 лифта и платформу для колясок

Большое кольцо метро готовится к открытию сразу десяти станций. На западном отрезке длиной 6,6 километра - «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково». На юго-западном участке длиной 5,34 километра - «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». На южном пути длиной 6,4 километра - «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Все они должны принять пассажиров до конца 2021 года на участке БКЛ от «Мнёвников» до «Каховской».

Напомним, их технический пуск провели в сентябре. Это значит, что пока между ними курсируют тестовые электропоезда без пассажиров для проверки путей и оборудования.

- Все новые станции мы сразу делаем удобными для маломобильных жителей - с лифтами, пандусами, турникетами с расширенным проходом, - заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - Найти их можно по наклейкам, на карте - по значку лифта, а также в приложении «Метро Москвы» - в описании к станции.

По его словам, на старых станциях Московского метрополитена глубокого заложения, являющихся памятниками архитектуры, поставить лифты нельзя. Поэтому на помощь там по заявке придут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) с 5.30 утра до 1.00 ночи. У них есть все необходимое - кресла-коляски и гусеничные лестничные подъёмники.

- За последние годы при поддержке мэра Москвы мы сделали столичный транспорт доступнее для всех, - отметил Ликсутов. - С 2016 года в два раза увеличили количество станций с лифтами. Скоро откроем 10 станций БКЛ, которые улучшат доступность транспорта для 11 районов столицы. Все они будут оборудованы для маломобильных пассажиров. Сейчас на действующих станциях БКЛ уже установлено 26 лифтов. До конца года заработает ещё 34, а также платформа для колясок.