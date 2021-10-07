Ликсутов сообщил о подорожании жилья около новых станций Большого кольца метро

Запуск новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро повлияет не только на транспортную ситуацию в городе, но ещё и на рынок недвижимости. Стоимость квартир в домах, находящихся в шаговой доступности от будущих станций БКЛ, увеличится на 15-25 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Традиционно там, где появляются новые станции метро, существенно увеличивается стоимость жилья от 15% до 25%, - заявил Ликсутов. - От этого выиграют все, кто проживает у станций БКЛ».

В накладе не останутся и остальные москвичи.

«С Большой кольцевой после полного пуска можно будет пересесть на 20 станций метро, - добавил заммэра. - Все переходы сделают в теплом контуре, чтобы не пришлось выходить на улицу. А ещё с БКЛ пассажиры смогут перейти более чем на 20 станций МЦК, МЦД и железной дороги».

По его словам, благодаря этому БКЛ станет лидером по количеству пересадок на станции метро среди всех подземных линий. Для сравнения: с Кольцевой линии есть пересадки на 15 станций.

«Мэр Москвы поставил задачу за счет Большой кольцевой сделать перемещение по городу проще и быстрее, - сказал Ликсутов. - Тысячи москвичей смогут экономить до 30 минут при ежедневных поездках между районами. Пропадёт смысл проезжать через центр или Кольцевую».

Заммэра отметил, что новая скоростная линия станет одним из самых популярных метроколец в мире.

«Большая кольцевая - важнейший на сегодня проект развития столичного транспорта, реализуемый при личном участии мэра Москвы, - напомнил Ликсутов. - Эта линия станет самой протяженной среди кольцевых линий метро в мире. Ее длина составит 70 километров».

До конца этого года планируется открыть для пассажиров 20-километровый участок БКЛ с 10 станциями от «Мнёвников» до «Каховской». Всего новая кольцевая линия будет включать в себя 31 станцию.