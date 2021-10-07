Ликсутов: «Пассажиропоток в метро восстановился более чем на 80%»

В метро, как и во всем общественном транспорте Москвы, продолжает действовать масочный режим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пассажиров в столичном метро с каждым днём все больше. По сравнению с цифрами до пандемии их количество восстановилось на 83 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мосметро входит в топ-3 метрополитенов мира по уровню восстановления пассажиропотока после пандемии, - сказал Ликсутов. - Сейчас этот показатель составляет 83%. Несмотря на мировую тенденцию по медленному возвращению в метро, автобусы и трамваи, большинство людей в Москве доверяют городскому транспорту, потому что он безопасен».

По его словам, показатели восстановления количества поездок в Москве выше, чем в метрополитенах Парижа, Стамбула, Берлина и Пекина. Впереди столичной подземки Гонконг и Шэньчжэнь.

«Мэр Москвы уделяет особое внимание тому, чтобы каждая поездка была безопасна, - подчеркнул заммэра. - Поэтому мы продолжаем принимать все меры по дезинфекции».

Напомним, в метро, как и во всем общественном транспорте Москвы, продолжает действовать масочный режим.

КОНКРЕТНО

Сейчас особенно активно - более 90% - пассажиров возвращаются на станции около бизнес-центров рядом с «Белорусской», «Маяковской» и «Дмитровской».

На некоторых станциях пассажиропоток даже вырос на 10-15% по сравнению со значениями до пандемии. Например, на Деловом центре и Ботаническом саде МЦК, а также на «Кутузовской».