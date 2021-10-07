Синоптик пообещала москвичам замечательную погоду 9 и 10 октября 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве на предстоящих выходных 9 и 10 октября.

Синоптик посоветовала всем планировать отдых на улице, так как погода будет замечательной.

-В выходные будет замечательная погода. Ночью небольшая облачность. В воскресенье тоже небо будет затянуто облаками, - говорит синоптик.

Но это нисколько не отразится на температуре воздуха. Днем в субботу столбики термометров поднимутся до +11...+13 С, а в воскресенье на градус ниже.

Ветер будет дуть слабый, западный и осадкой не ожидается.

- А вот в ночные часы местами возможны заморозки до -3 градусов. На основной территории ночью будет 0...+2 С. Погода вполне комфортная, близкая к климатической норме, — отметила Позднякова в беседе с RT.

А вот грядущая зима может оказаться холодной и аномально снежной, считают метеорологи. Они связывают это с паузой глобального потепления.

Сразу после 10 ноября ожидается наступление климатической зимы. В конце месяца земля покроется устойчивым слоем снега в несколько сантиметров. Предстоящие холодные месяцы действительно могут удивить обилием снега. В Московском регионе высота сугробов может почти на четверть превысить норму, сообщает Подмосковье сегодня.