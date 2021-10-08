В Москве открылась мультимедийная выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города»

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

В День московской промышленности, который традиционно отмечается 7 октября, в залах центра современного искусства ВИНЗАВОД открылась мультимедийная выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города». Она работает до 28 октября. Чтобы посетить экспозицию, нужно зарегистрироваться на сайте - https://otkroimosprom.ru/mbg, выбрать время и формат посещения.

«В Москве расположены более 3000 промпредприятий, на долю которых приходится около 16 процентов ВРП города, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - При этом большинство компаний специализируется на выпуске высокотехнологичной продукции. Такие выставки позволяют познакомиться с московскими производствами, узнать, как выглядит современная инновационная промышленность».

Экспозиция занимает более 1,5 тысячи квадратных метров и состоит из пяти тематических пространств - квартира, улица, офис, парк и неоновый город. В каждом из них посетителям представят результаты труда столичных промышленников.

«В проекте принимают участие свыше 100 столичных предприятий – это и производства с богатой историей, насчитывающей более ста лет, и достаточно молодые компании, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Все они формируют новую, высокотехнологичную промышленность города. Технологии виртуальной и дополненной реальности, которые задействованы на выставке, позволяют в полной мере оценить высокий уровень инновационной трансформации предприятий, познакомиться с актуальными разработками индустриальной Москвы и ее продукцией, востребованной как в России, так и за рубежом».

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

К примеру, в импровизированной «квартире» посетители попадают, в первую очередь, в ванную комнату, где полным ходом идет производство косметики и бытовой химии. Здесь работают конвейеры, заводские механизмы и промышленные роботы-манипуляторы. В «офисе» можно почувствовать себя сотрудником химической лаборатории. При этом разрешено взаимодействовать с экспонатами - собрать модель самолета, посидеть на «умном» диване или послушать индустриальную симфонию.

В дополнительной программе гости смогут поучаствовать в дискуссиях, послушать лекции с участием звезд, экспертов и представителей промышленных предприятий. Юных посетителей выставки приглашают на интерактивные мастер-классы.