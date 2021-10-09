Жители Комсомольска-на-Амуре смогут оплачивать проезд картой «Тройка» во всех городских автобусах

Карта «Тройка» является самым популярным средством оплаты в московском транспорте. Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Комсомольска-на-Амуре с 2022 года смогут расплачиваться картой «Тройка» во всех городских автобусах. После того, как пилотные испытания новой платежной системы с успехом прошли на семи городских автобусных маршрутах, компания «Сбертройка» выиграла конкурс на внедрение единой карты по всему городу. Со следующего года плата за проезд по карте «Тройка» будет приниматься на всех 25 автобусных маршрутах Комсомольска-на-Амуре. До конца декабря в городе будут установлены современные терминалы оплаты, откроются сервисные центры и появится агентская сеть по распространению карт «Тройка».

Идея создания новой платежной системы для общественного транспорта города появилась почти год назад. За основу было решено взять модель, успешно реализованную в Москве столичным Департаментом транспорта.

- Пилотный проект в Комсомольске-на-Амуре показал целесообразность и эффективность ввода единой билетной системы на всем городском транспорте, - отметил вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - «Тройка» не только удобна пассажирам для ежедневных поездок, но и полезна руководству города.

Внедрение карты «Тройка» поможет городским властям предоставлять более выгодные тарифы и систему скидок, анализировать передвижение пассажиров и настраивать сеть маршрутов.

- Мы считаем создание единой билетной системы и внедрение собственной транспортной карты одним из важнейших шагов, - подчеркнул глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. - Мы уже можем анализировать загруженность транспорта и его востребованность, что помогает нам улучшить транспортное планирование.

В Москве пополняемая карта «Тройка» действует с 2013 года. С ее помощью можно оплачивать проезд на всех видах общественного транспорта, а также рассчитываться за поездки на поездах пригородного сообщения. «Тройка» является основным и самым удобным способом оплаты проезда на общественном транспорте столицы. По ней можно не только проехать на метро или в автобусе, но и пройти в музеи и на катки, получить бонусы в кафе и магазинах.

Сейчас карты «Тройка» помимо столицы действуют в Московской, Тульской, Ростовской и Калужской областях, ЯНАО, Пермском крае, Республике Карелия и в Ульяновске. Кроме того, в конце 2021 года самая популярная транспортная карта Москвы начнет внедряться в Ленинградской области и ещё нескольких регионах России.