В центре Москвы школьница погибла, выпав из окна Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В центре Москвы школьница погибла, упав на козырек магазина. По предварительной версии, школьница выпала из она квартиры на четвертом этаже.

Трагедия произошла вечером 11 октября в одном в доме №40 по Долгоруковской улице. К тому моменту, как экстренные службы прибыли на место трагедии, пострадавшая была мертва. Врачи отметили, что она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Известно, что девочке 14 лет, сообщает Пятый канал.

Следователям предстоит выяснить, в каких условиях жила погибшая школьница и что произошло перед трагедией, сообщает телеканал "360".

Рано утром, 11 октября на севере Москвы погибла 34-летняя москвичка и двое ее детей. Одному ребенку было около 3 лет, второму - всего 2 месяца.Их тела нашли под окнами многоэтажки на Левобережной улицы.

По предварительным данным, женщина с детьми выпали из окна квартиры на 18 этаже, - сообщил сайту KP.ru источник в правоохранительных органах.