Жилье, спорткластер и офисы: Что появится в Мневниковской пойме в Москве

Здесь возведут транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на базе метро «Мневники» Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие пять - семь лет на северо-западе столицы откроется гигантский спорткластер в Мневниковской пойме. В нем разместится 15 крупных сооружений. Из них 10 - частично или полностью оплатит городской бюджет. В остальные вложится инвестор. Кроме этого, планируется строительство и других зданий. Масштабный проект развития территории Мневниковской поймы приведет к появлению там сооружений различного назначения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках развития территории градостроительного проекта Мневниковской поймы на площади более 350 гектаров разместятся объекты общественно-жилого, спортивного, административного, социального и коммерческого назначения общей площадью около 2,5 миллиона квадратных метров», - отметил заммэра.

По его словам, особенно важной для развития Мневниковской поймы станет качественная транспортная сеть. Среди главных дорожно-транспортных проектов в этом районе - станция метро «Мневники» вместе со строящейся станцией БКЛ «Терехово» и проектируемыми улицами. Дороги и новые станции метро позволят горожанам быстрее сюда добираться, а также интегрируют Мневниковскую пойму в единую систему города.

Для этого здесь возведут транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на базе метро «Мневники». С соседними районами Филевский парк и Крылатское строящиеся кварталы поймы соединятся с помощью дополнительных станций подземки и автомобильных мостов.

«В проекте развития территории Мнёвниковской поймы мы придерживаемся комплексного подхода, - сказал Альберт Суниев, исполнительный директор по девелопменту инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций московского метро, а также оператор развития территорий некоторых крупных градостроительных проектов, включая Мневниковскую пойму. - Прим.). - Это полностью отвечает столичной политике полицентричного развития, а также позволяет создавать новые точки притяжения и качественные условия для жизни, отдыха и работы».