В бывшей промзоне «Бирюлево» появится около 13 тысяч рабочих мест

Опубликован проект о реорганизации участка бывшей промзоны «Бирюлево» в рамках программы «Индустриальные кварталы»

Инвестор вложит почти 210 миллиардов рублей в развитие участка бывшей промышленной зоны «Бирюлево» площадью 42 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Опубликован проект о реорганизации участка бывшей промзоны «Бирюлево» в рамках программы «Индустриальные кварталы», - отметил заммэра. - Объем инвестиций в реализацию проекта - около 210 миллиардов рублей. Ожидаемый бюджетный эффект - более 30 миллиардов рублей в год. В Бирюлеве Западном для москвичей появятся почти 13 тысяч новых рабочих мест».

Напомним, сейчас в бывшей промзоне находятся склады и автосервисы. На реорганизованном участке планируется возвести почти 915 тысяч квадратных метров недвижимости. Строительство первых объектов начнется уже в 2023 году.

«Современные высокотехнологичные предприятия займут 457,25 тысяч квадратных метров, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Здесь могут появиться научно-исследовательские и инновационные центры, проектные институты. На такой же площади планируется построить спортивные комплексы, банки, магазины и другие общественно-деловые объекты».

Комплексное развитие территорий (КРТ) бывших промзон Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более 7 триллионов рублей. КРТ позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские земли. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года. В нем прописано комплексное развитие участка производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади 5,92 гектара. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей, а бюджетный эффект - около 1,8 миллиарда рублей. Проект рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.