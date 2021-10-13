Ликсутов сообщил о запуске в столице метропоезда с интерактивными дисплеями в окнах

Теперь в поездах столичного метро можно по дороге поглазеть в окно. Такая фишка появилась в одном из составов на Таганско-Краснопресненской линии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь в поездах столичного метро можно по дороге поглазеть в окно. Такая фишка появилась в одном из составов на Таганско-Краснопресненской линии. Окна превратились в два интерактивных дисплея. Вместо привычных темных стенок тоннеля пассажиры видят полезную и интересную информацию на ярком современном экране. Пока такие инновационные технологии тестируют помимо Москвы только в метро Пекина и Шэньчжэня.

«Мы всегда следим за всеми технологическими новинками и новыми сервисами по всему миру, чтобы постоянно повышать комфорт пассажиров Московского транспорта, - сказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. - Мэр города поставил задачу - всё самое передовое должно появляться в Москве в первую очередь. В тестовом режиме на Таганско-Краснопресненской линии метро мы запустили поезд с интерактивными дисплеями, размещёнными прямо в окнах вагонов. Наши партнеры взяли на себя все расходы по размещению этих экранов. Спустя какое-то время подведём итоги опроса пассажиров, проанализируем вместе с производителем удобство и пользу сервиса и примем решение о будущем этого проекта».