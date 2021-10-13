Ликсутов: Акция «Время ранних» помогла до 16% разгрузить станции Таганско-Краснопресненской линии метро

Скидки по акции составляют до 50% при оплате картой «Тройка», банковскими картами, смартфоном или по системе Face Pay. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Запущенная в столичном метрополитене акция «Время ранних» позволила разгрузить станции одной из самых загруженных линий - Таганско-Краснопресненской – до 16%. Об этом 13 октября в Telegram-канале сообщил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Акция «Время ранних» предоставляет пассажирам скидки на проезд в более свободное время, тем самым переориентируя москвичей на поездки в менее загруженные часы. Это особенно важно в период пандемии, подчеркнул Ликсутов.

- «Время ранних» мы запустили по поручению мэра Москвы - разгрузить метро в час пик, что особенно актуально в непростой эпидемиологической ситуации. Благодаря акции в часы пик на станции Таганско-Краснопресненской линии стало входить в среднем до 16% меньше пассажиров, около 6 тысяч пассажиров изменили время поездок на менее загруженные часы, - рассказал Максим Ликсутов. – «Время ранних» и выравнивание тарифа «до вокзала» на Казанском направлении железной дороги помогли в среднем до 6,9% разгрузить вагоны на Таганско-Краснопресненской линии в пиковое время.

По словам вице-мэра, теперь в утренние часы пик по рабочим дням на станцию «Полежаевская» заходит на 16% меньше пассажиров. До 14% по утрам удалось разгрузить станцию «Октябрьское поле» и до 11% - «Выхино».

По акции «Время ранних» пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий могут сэкономить на проезде в рабочие дни с момента открытия метро и до 7.15, затем с 8.45 до 9.15. Скидки составляют до 50% при оплате картой «Тройка», банковскими картами, смартфоном, а также при «оплате лицом» по системе Face Pay.

Максим Ликсутов отметил, что скидки на проезд в метро в более свободные часы введены во многих мегаполисах мира.

- Скидки на проезд во внепиковое время действуют в Гонконге и Вашингтоне, а в Лондоне в часы пик, наоборот, - повышенный тариф, - сообщил глава столичного Дептранса. - В России Москва стала первым городом, где есть подобный проект.