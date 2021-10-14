Ликсутов: На 10 новых станциях БКЛ появятся современные системы обогрева лестниц

Планируется, что участок Большой кольцевой линии с десятью станциями (от «Мнёвники» до «Каховской») будет открыт до конца 2021 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Десять новых станций метро Большой кольцевой линии будут оборудованы современными системами подогревами лестниц в вестибюлях. Благодаря подаче тепла на ступенях зимой не будет образовываться наледь. Подогрев поможет сделать входы в метро более комфортными и безопасными. Об этом 14 октября сообщил вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

- Повышение комфорта и безопасности городского транспорта - важная задача, поставленная Мэром Москвы. Совсем скоро откроются 10 новых станций Большой кольцевой линии. Лестницы на входах в вестибюли всех этих станций мы оборудуем системой обогрева - в непогоду в зимнее время она не даст образоваться ледяной корке на ступенях, а значит пассажиры, в том числе дети, не будут поскальзываться, - рассказал глава столичного Департамента транспорта.

На шести из десяти станций для обогрева ступеней и лестничных площадок установлено 14 километров труб. Система оснащена «умной» технологией, которая автоматически включает подогрев ступенек и тамбуров у лифтов именно тогда, когда это нужно. Такой способ контроля позволяет экономить электричество.

На четырех станциях - «Кунцевской», «Терехово», «Давыдково» и «Каховская» лестницы подогреваются с помощью инфракрасных подвесных обогревателей. Чтобы обеспечить их работу, понадобилось больше двух километров кабеля.

По словам Максима Ликсутова, участок Большой кольцевой линии с десятью станциями (от «Мнёвники» до «Каховской») будет открыт до конца 2021 года.

Ранее глава столичного Дептранса сообщил, что Каховская линия метро в составе Большой кольцевой линии после реконструкции станет тише. Благодаря современным технологиям укладки пути с пониженным шумом и вибрацией уровень громкости звука удастся снизить на 10%. На новых участках метро и при реконструкции Каховской линии вместо старых деревянных шпал укладываются полушпалы пониженной вибрации, используется бесстыковой путь и более износостойкий тип рельса. Снижение шума оценят не только пассажиры метрополитена, но и местные жители, поскольку Каховская линия проходит неглубоко под землей.