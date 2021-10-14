Москвичам пообещали дождь, который затянется на сутки Фото: Алексей ФОКИН

В четверг в Москве начался дождь и, судя по всему, осадки не думают прекращаться. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до вечера пятницы, 15 октября.

В столичном департаменте городского хозяйства отметили, что в некоторых районах уже выпало до 9 миллиметров осадков.

Больше других затопило Зеленоград и северный округе столицы.

В ночь с четверга на пятницу погода ухудшится, к дождю добавится ветер. Порывы будут достигать 14 метров в секунду.

- Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы. Временных скоплений воды не допущено, – цитирует Москва 24 сообщение ведомства.

Из-за осадков столичных водителей предупредили о многокилометровых пробках. В пятницу во второй половине дня на столичных магистралях начнут образовываться заторы, сообщает РИАМО.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие сутки на Москву прольется 27 миллиметров осадков. Это примерно 45% месячной нормы осадков.

Из-за затянувшегося дождя и сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности.