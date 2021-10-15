Жители и бизнес купили и арендовали у города 109 земельных участков

За 9 месяцев этого года граждане и предприниматели купили и взяли в аренду на московских аукционах 109 земельных участков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более ста земельных участков под капитальное и некапитальное строительство город реализовал на торгах по продаже и аренде за девять месяцев 2021 года. В будущем на них появятся индивидуальные жилые дома, физкультурные комплексы, парковки и коммерческие объекты. Общая площадь застройки превышает 386 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Интерес к объектам, которые город выставляет на торги, ежегодно растет, - отметил заммэра. - За 9 месяцев этого года граждане и предприниматели купили и взяли в аренду на московских аукционах 109 земельных участков. В 2020-м году за этот же период было реализовано 102 участка, годом ранее – 54. Традиционно самыми популярными являются территории под индивидуальное жилищное строительство - 47 участков были расторгованы. Также в течение нескольких лет в столице появятся 25 физкультурно-оздоровительных комплексов, 4 плоскостные парковки и будут реализованы 33 новых бизнес-проекта».

Наибольшее количество участков в этом году реализовано в Новой Москве, где взяли в аренду и купили 40 объектов. На втором месте – Восточный округ (11 лотов). Тройку лидеров замыкает Западный округ столицы (9 участков).

По словам руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, земельные торги вызывают большой интерес у потенциальных покупателей и арендаторов. Об этом свидетельствует количество участников на один лот.

«Самая высокая конкуренция отмечается на торгах по участкам под индивидуальное жилищное строительство, - рассказал глава Департамента. - Здесь среднее число участников составляет 10 претендентов на аренду объекта и 3, когда земля продается. В 2020 году эти показатели были 9 и 1,3 соответственно. В 2019 году участки для ИЖС предоставлялись только в аренду, и тогда среднее количество участников на один лот составило лишь 1,4».

Город регулярно предлагает жителям и предпринимателям столицы различные объекты городской недвижимости, включая нежилые помещения, земельные участки, здания, квартиры и машино-места. Ознакомиться с лотами можно на Инвестиционном портале города Москвы. Часть объектов доступна для онлайн-просмотра в формате 3D-тура.