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Общество15 октября 2021 8:18

Два участка бывшей промзоны «Серп и Молот» реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

Заммэра Владимир Ефимов рассказал, что при этом будет создано 3,2 тысячи новых рабочих мест
Иван ЛУКИН
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На этих территориях будет создано 3,2 тысячи новых рабочих мест

На этих территориях будет создано 3,2 тысячи новых рабочих мест

Фото: Тимур ХАНОВ

Проекты решений о комплексном развитии двух участков бывшей промзоны «Серп и Молот» опубликованы в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будут реорганизованы два участка бывшей промзоны «Серп и Молот» на юго-востоке Москвы, - отметил заммэра. - Один – в Нижегородском районе, второй – в Лефортово. Их площадь превышает 8 гектаров. Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов составит почти 50 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект около 4,5 миллиарда рублей в год. На этих территориях будет создано 3,2 тысячи новых рабочих мест в производственной, банковской и других сферах».

Предельный срок реализации проекта в Нижегородском районе - 6 лет с момента заключения договора, а в Лефортово – 5 лет. По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, общая площадь застройки превысит 190 тысяч квадратных метров.

«Сейчас там находятся склады, несколько автосервисов, таксопарк и недействующий хлебозавод, - рассказал глава ведомства. - Почти половину территории в Нижегородском районе займут высокотехнологичные предприятия. Они разместят свои производства на площади 65 тысяч квадратных метров. Общественно-деловая застройка на обоих участках займет почти 130 тысяч квадратных метров – 57 тысяч квадратных метров в Лефортово и 71,7 тысяч квадратных метров в Нижегородском районе».

Напомним, комплексное развитие территорий (КРТ) бывших промзон Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. А общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года. Это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 гектара. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей, а бюджетный эффект - около 1,8 миллиарда рублей. Срок его реализации - шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.