Для нового моста через Москву-реку на ЗИЛе строится последняя опора

Мост станет частью магистральной улицы общегородского значения Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Современные кварталы продолжают расти на месте бывшего завода ЗИЛ. Некоторые из них свяжет новый мост через Москву-реку. Для него уже возводится последняя опора. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Сегодня в рамках развития улично-дорожной сети территории бывшего завода ЗИЛ ведется строительство дорог в зоне жилой застройки в северной и южной части промзоны, - сказал заммэра. - Одновременно с этим возводится мост длиной более 600 метров через старое русло Москвы-реки. Уже завершено возведение восьми из девяти опор моста, ведется строительство подпорных стен, стапеля для сборки и укрупнения блоков моста и последующей надвижки пролета. Стапель собран на 65%».

По его словам, мост станет частью магистральной улицы общегородского значения, соединит набережную Марка Шагала с Проектируемым проездом № 4062 и ускорит поездки в будущие кварталы динамично развивающейся бывшей промзоны.

«Полностью завершить строительство моста и формирование улично-дорожной сети на территории ЗИЛ планируется до конца 2023 года», – добавил Андрей Бочкарёв.

ЧТО ДЕЛАЮТ

По проекту новый мост соберут из пролетных строений двух типов. Железобетонные разместятся со стороны берегов, а металлические – над водной гладью. «Пролетные строения, расположенные в акватории затона Новинки, будут поддерживать две русловые опоры», – уточнил Юрий Кравцов, генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик по строительству моста. - Прим.).

Напомним, в 2018 году на ЗИЛе запустили движение по проспекту Лихачева с путепроводом длиной 537 метров через Московское центральное кольцо. В 2019 году под проспектом появился подземный пешеходный переход. А еще раньше, в 2015-м году открыла свои двери для пассажиров станция метро «Технопарк» Замоскворецкой линии метро.