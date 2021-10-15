В Москве мужчина заживо сгорел в «Дэу Матизе» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве мужчина заживо сгорел в автомобиле «Дэу Матиз». ЧП произошло в районе Северное Бутово. Сейчас причины возгорания выясняют следователи, но, скорее всего, пожар начался из-за замкнувшей проводки.

Спасателей вызвала жильца дома №12 на бульваре Дмитрия Донского, когда услышала громкий хлопок. На часах было около 5 часов утра.

Сначала не было сомнений – странный шум доносится со стройки возле дома. Там уже несколько месяцев возводят физкультурно-оздоровительный комплекс.

На всякий случай женщина выглянула в окно и была потрясена. Внизу, под балконами полыхала машина. Пламя доставало до соседних автомобилей.

Москвичка набрала номер спасателей и вскоре пожарные заливали горящий автомобиль. В салоне «Дэу Матиз» обнаружили тело мужчины. Не исключено, что в тот момент, когда начался пожар, он спал, сообщает сайт mk.ru.

Автомобиль зарегистрирован в курской области. Возможно, погибший трудился на стройке рабочим.