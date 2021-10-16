Ликсутов: Всего за сутки к сервису оплаты «по лицу» Face Pay присоединились 25 тысяч пассажиров метро

Более 25 тысяч пассажиров московского метро присоединились к сервису оплаты проезда «по лицу» Face Pay всего за сутки с момента его запуска. Фото: Департамент транспорта города Москвы.

Более 25 тысяч пассажиров московского метро присоединились к сервису оплаты проезда «по лицу» Face Pay всего за сутки с момента его запуска. Система оплаты по биометрии с помощью камер на турникетах заработала вчера, 15 октября, на всех линиях столичной подземки. Чаще всего пассажиры использовали Face Pay на пяти станциях: «Выставочной», «Комсомольской», «Деловой центр», «Бауманской» и на «Проспекте Мира».

- Вчера Москва стала первым в мире городом, где система распознавания лиц для оплаты проезда заработала в таком масштабе. Пилот показал, что многие горожане готовы к инновационным технологиям, и мы ожидали, что спрос на сервис будет. Но первый день открытого запуска Face Pay превзошел все наши прогнозы. По задаче мэра Москвы мы и дальше продолжим внедрять и развивать бесконтактные способы оплаты проезда, чтобы пассажиры могли выбрать наиболее удобный для себя, - сообщил вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в Telegram-канале столичного Дептранса.

Чтобы стать пользователем сервиса Face Pay и оплачивать проезд с помощью камер на турникетах, необходимо скачать на смартфон обновленную версию приложения «Метро Москвы» (она доступна в Google Play, App Store и AppGallery). Далее необходимо загрузить в приложение свою фотографию и привязать к сервису банковскую карту и карту «Тройка». Для оплаты подойдет кредитная или дебетовая карта любого банка платежных систем Visa, Mastercard и «Мир» - главное, чтобы на ней были средства. Сделать это необходимо заранее, за несколько часов до начала использования сервиса.

Для оплаты по Face Pay пассажиры проходят через турникеты, рядом с которыми размещены черные стикеры с надписью «Оплата по биометрии». Чтобы система распознала лицо, нужно посмотреть в камеру, установленную на турникете. После этого створки турникета откроются в течение 1-2 секунд, а система спишет с карты деньги за проезд.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, что прозрачные очки и маски не будут помехой для распознавания лиц. Система с легкостью узнает пассажира, если хотя бы 40 процентов его лица остается открытым. Если же у человека закрыта большая часть лица, сервису необходимо чуть больше времени для распознавания пассажира. Глава столичного Дептранса посоветовал при проходе через турникет сдвинуть маску вниз, и тогда система распознает лицо гораздо быстрее.

Максим Ликсутов особо отметил, что пройти через турникет метрополитена по чужой фотографии невозможно. В системе Face Pay используется технология Liveness, которая отличает обычное фото от лица живого человека.

По прогнозам московского Департамента транспорта, в ближайшие два-три года сервисом будут регулярно пользоваться около 10-15% пассажиров метро. Число турникетов для прохода по Face Pay увеличат, если в этом будет необходимость.

- Если поймём, что спрос на новый сервис растёт, - отметил Максим Ликсутов. - Сейчас по одному турникету установлено в каждом вестибюле станций, а на некоторых станциях их больше, так, на «Смоленской» Филевской линии турникетов с Face Pay уже три.