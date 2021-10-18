Около двух тысяч квартир купили у города москвичи и представители бизнеса

Фото: Иван МАКЕЕВ

На городских торгах можно найти все необходимое для бизнеса и жизни. Горожане и предприниматели купили за девять месяцев 2021 года почти две тысячи квартир. Их общая площадь - более 90 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Квартиры, которые предлагает город, востребованы у граждан и бизнеса, - отметил заммэра. - В первом квартале этого года с торгов было продано около 400 объектов, а спустя шесть месяцев эта цифра достигла 1846. В настоящее время в продаже находится еще более 600 объектов жилой недвижимости. Отмечу, что на открытый аукцион попадают те квартиры, которые невозможно предоставить в рамках московских жилищных программ. Например, они не соответствуют по площади, состоянию или своему территориальному расположению».

По его словам, все вырученные от продажи квартир деньги идут на строительство новых жилых домов по программе реновации и для москвичей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

«На торгах отмечается достаточно высокий уровень конкуренции, - сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Среднее число участников в расчете на один лот составило за 9 месяцев 2021 года 13 претендентов. Это объясняется тем, что приобретение жилой недвижимости напрямую у города имеет существенные преимущества, главное из которых безопасное проведение сделок купли-продажи и отсутствие финансовых рисков».

НА ЗАМЕТКУ

Купить жилье у города может физическое и юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Перед его покупкой любой объект можно посетить, предварительно записавшись на осмотр на Инвестпортале Москвы в карточке интересующей квартиры.

Для участия в торгах потребуется усиленная ЭЦП, которую можно получить в удостоверяющих центрах Минкомсвязи России.

Подробнее - на Инвестиционном портале города. Там же можно ознакомиться с актуальными предложениями.

ЦИФРЫ

Больше всего квартир купили в этом году на западе Москвы - 448 объектов. Далее следуют:

- северо-восток - 295 квартир;

- север - 252;

- юго-запад -224;

- восток -169.

Меньше ста жилых объектов приобрели на юге столицы — 71, в центре — 66, на юго-востоке — 46, северо-западе — 20. Меньше всего квартир за эти девять месяцев выкупили в Зеленограде — 6 и Троицке - 3.

Кроме того, были проданы 246 жилых объектов в Подмосковье, принадлежавших городу и подведомственным организациям.