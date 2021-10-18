Заммэра Ликсутов рассказал об установке 55 эскалаторов на новых станциях БКЛ

В московском метро установили 55 новых эскалаторов Фото: Михаил ФРОЛОВ

На десяти новых станциях Большой кольцевой линии столичной подземки рабочие установили 55 современных экономичных эскалаторов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«На всех новых станциях БКЛ установлены современные надежные эскалаторы. От аналогов предыдущих поколений их отличает более плавный ход, экономный расход электроэнергии», - рассказал Ликсутов.

Заммэра также добавил, что все новые эскалаторы будут интегрированы в единую диспетчерскую систему, что обеспечит наибольшую безопасность их эксплуатации.

«Все 55 эскалаторов будут интегрированы в Единый диспетчерский центр, что значительно повышает контроль за их работой и главное — безопасность эксплуатации. Таким образом мы выполняем поставленную Мэром Москвы задачу — создание не только условий для комфортных перевозок, но и их безопасности», - добавил Ликсутов.

Он подчеркнул, в каждом вестибюле новых станций, которые готовятся к открытию, установлено по 3-4 эскалатора. Самые длинные появятся на станции «Мичуринский проспект» (23,1 метра), а самые короткие – на станции «Зюзино», всего 7 метров.