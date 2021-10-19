Бывшую промзону «Южный порт» реорганизуют по программе «Индустриальные кварталы»

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На юго-востоке Москвы планируется комплексное развитие бывшей промзоны «Южный порт» по программе «Индустриальные кварталы». Проект решения опубликован в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На данном участке предусмотрено строительство объектов производственного, а также общественно-делового назначения, в которых будет создано более девяти тысяч новых рабочих мест, - отметил заммэра. - В реорганизацию территории площадью 18 гектаров вложат 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит 13 миллиардов рублей».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, инвесторы возведут 426 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Новые высокотехнологичные производства займут около 120 тысяч квадратных метров, под общественно-деловое строительство заложено 306 тысяч квадратных метров, - рассказал глава Департамента. - Предельный срок реализации проекта с момента заключения договора о комплексном развитии территории составит не более 11 лет».

Напомним, ранее правительством Москвы одобрило под комплексное развитие еще один участок в Печатниках площадью более 19,5 гектара. Благодаря двум проектам в ближайшие 10-12 лет район сможет получить суммарно более 15,5 тысячи дополнительных рабочих мест. В целом промзона сохранит промышленную функцию, которую дополнит удобная инфраструктура из деловых и торговых центов, магазинов, кафе.

По программе комплексного развития территорий (КРТ) бывших промышленных зон «Индустриальные кварталы», стартовавшей в столице по поручению мэра Сергея Собянина, запланирован редеволепмент почти двух тысяч гектаров, которые не используются по назначению и являются перспективными для развития. Прогнозируемые инвестиции в программу - более семи триллионов рублей. Благодаря этому в Москве появится около 500 тысяч новых рабочих мест. Городской бюджет дополнительно получит в виде налоговых поступлений примерно три триллиона рублей.

Первый договор о КРТ в Москве заключили в июле 2020 года. В производственной зоне «Октябрьское поле» комплексное развитие планируется на общей площади 5,92 гектара. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей, бюджетный эффект - около 1,8 миллиарда рублей. Проект рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.