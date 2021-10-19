На западе и востоке Москвы построят два общественно-деловых центра

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В Западном и Восточном округах столицы инвестор построит два общественно-деловых центра по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Одно из зданий, площадью 12,1 тысячи квадратных метров, появится в районе Перово, во 2-м проезде Перова Поля. Кроме офисов в нем разместятся торговые точки и общепит. Второй бизнес-центр с торговлей планируют открыть на Озерной улице в Очаково-Матвеевском. Его площадь - 37,9 тысячи квадратных метров.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда застройщик построит два офисных здания общей площадью 50 тысяч квадратных метров в Западном и Восточном округах столицы, где смогут работать более 4,2 тысячи человек, - рассказал заммэра. - Застройщик, компания «ПИК», планирует ввести офисные здания в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах. Город присвоил девелоперу статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда, который позволит получить льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков под строительство жилых комплексов в Очаково-Матвеевском, Даниловском, Тимирязевском районах и в Зеленограде».

Напомним, городская программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) обеспечивает сбалансированную застройку спальных районов с учетом потребности в рабочих местах, сокращает маятниковую миграцию в центре города, разгружает дороги и общественный транспорт.

«Это не первый проект компании «ПИК» в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - В июне этого года заключено соглашение, по которому компании из структуры девелопера построят три объекта на территории бывшей промзоны «Бутово» и в Кузьминках, а также в районе Филевский парк. Общая площадь составит 135,9 тысячи квадратных метров. При этом будет создано 5,2 тысячи рабочих мест».

Всего на сегодня в Москве подписано одиннадцать соглашений о создании МПТ. По ним девелоперы построят почти 704 тысячи квадратных метров недвижимости – офисы, торговые центры, образовательные учреждения, промышленные технопарки и производственный комплекс. Инвестиции в эти проекты превышают 53 миллиарда рублей. А общая сумма льгот застройщикам от города составляет 28,8 миллиарда рублей. На новых объектах смогут работать более 19,5 тысячи человек.