Ликсутов рассказал, что в сентябре пассажиры сэкономили на проезде больше 68 млн рублей при оплате картой «Мир»

Пассажиры метро, МЦК и МЦД стали в три раза чаще расплачиваться картой «Мир», и в 9 раз больше – при помощи смартфонов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажиры московского метро, МЦК и МЦД в сентябре сэкономили более 68 миллионов рублей, оплачивая проезд картой «Мир». Об этом в Telegram-канале столичного Департамента транспорта сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Расплачиваясь в общественном транспорте банковской картой «Мир», москвичи получают скидку в 10 рублей на каждую поездку. А при оплате смартфоном, с привязанной картой «Мир», проезд обходится дешевле уже на 20 рублей.

Акция стартовала месяц назад. За это время пассажиры метро, МЦК и МЦД стали в три раза чаще расплачиваться картой «Мир», и в 9 раз больше – при помощи смартфонов.

- Одна из задач, поставленная мэром Москвы, - предоставить пассажирам большой выбор способов оплаты проезда, включая бесконтактные, - рассказал глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов. - Десять лет назад пройти в метро можно было только по бумажным билетам, а сегодня московский транспорт - мировой лидер по количеству способов оплаты проезда. Востребованность бесконтактных платежей растет: с начала года таким образом совершено около 80 миллионов проходов в метро. Сейчас можно экономить от 10 до 20 рублей при оплате картой «Мир». За месяц пассажиры сэкономили более 68 миллионов рублей. При этом можно оплачивать проезд в метро со скидкой, а затем бесплатно пересаживаться на МЦД и МЦК, и наоборот.

По словам Максима Ликсутова, акция, предоставляющая скидки на проезд при оплате картой «Мир», будет действовать до конца 2021 года.

Ранее Максим Ликсутов рассказал о новинках, которые вскоре появятся в столичном метрополитене. С 15 октября для всех пассажиров московского метро станет доступна система «оплаты по лицу» Face Pay. Сервис оплаты с помощью распознавания лица Face Pay – это уникальная разработка столичного Департамента транспорта, аналогичной по масштабам и удобству для пассажира пока нет ни в одной стране мира. Еще один новый проект московского метро - запуск виртуальной «Тройки»: привычную всем транспортную карту можно будет загрузить в смартфон. Сейчас виртуальная «Тройка» проходит тестирование с фокус-группой.