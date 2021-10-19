Москва вводит домашний режим для людей 60+ и хроников из-за ситуации с COVID-19

Пожилые горожане и люди с хроническими заболеваниями освобождаются от домашнего режима, если в течение последних шести месяцев они переболели COVID-19 или прошли вакцинацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти столицы из-за ситуации с COVID-19 вводят домашний режим для пожилых москвичей и людей с хроническими болезнями. На этот шаг правительство города идет из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.

- С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим - по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный, - написал глава города.

При этом Сергей Собянин уточнил, что пожилые горожане и люди с хроническими заболеваниями могут не соблюдать домашний режим, если в течение последних шести месяцев они переболели COVID-19 или прошли вакцинацию от коронавируса.

- Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует, - заключил мэр.

Глава города также объявил о том, что на предприятиях Москвы вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников, включая людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

- Также с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы: не менее 30% от общего числа работников; всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение - только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, - сообщил Сергей Собянин.

Требование о переходе на удаленную работу не касается вакцинированных и переболевших в течение последних шести месяцев сотрудников. Ограничение также не распространяется на работников медицинских организаций, предприятий оборонной сферы, «Росатома», «Роскосмоса» и других стратегических важных отраслей.

- Рекомендуем в первую очередь переводить на удаленку невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска, - подчеркнул мэр Москвы.

Еще одна мера, призванная защитить город от коронавируса, - обязательная вакцинация сотрудников столичных организаций. По предписанию Роспотребнадзора работодателей обязуют до 1 января 2022 года вакцинировать не менее 80% сотрудников. Москвичи, еще не сделавшие прививку от коронавируса, должны будут привиться первым компонентом вакцины до 1 декабря 2021 года. Сергей Собянин напомнил, что благодаря масштабной вакцинации в Москве создана значительная прослойка людей, защищенных от ковида. Около 5 миллионов жителей столицы уже получили первый компонент вакцины. Созданный за время пандемии запас прочности позволил столице пережить сентябрь и большую часть октября этого года без дополнительных ограничительных мер. Больницы города имеют возможность увеличивать число мест в ковидных отделениях, не снижая при этом объемы экстренной и плановой помощи.