Дети выбирают телеканал «В гостях у сказки» и мультсериал «Простоквашино»

Этери Левиева и Александр Митрошенков. Автор фото: пресс-служба AVM Media

По словам президента Премии Александра Митрошенкова, вице-президента Академии Российского телевидения, которая выступила учредителем ТЭФИ-KIDS в 2019 году, именно дети решают, каким телевидение будет завтра.

Лучшим телеканалом для детей жюри признало «В гостях у сказки», лучшим анимационным сериалом — «Простоквашино». Награду в рубрике «Ежедневная информационно-развлекательная программа» получила «Планета Next». Лучшим анимационным фильмом стал «Барбоскины на даче», лучшим телевизионным фильмом — «Виктория», а лучшей телепрограммой — «Рисуем сказки».

В номинации «Дизайн телеканала» приз отдали СТС KIDS, в номинации «Лучшая музыка для детской программы» — сериалу «Кошечки-собачки». Лучшим режиссером стала Юлия Солдина с программой «Мы - грамотеи!», а лучшими ведущими — Вадим Такменев и Анастасия Пак.

Вручить бронзового «Орфея» лучшим в области производства детского контента пришли Диана Арбенина с детьми, Юлия Барановская, Юрий Башмет, Этери Левиева, Дмитрий Хрусталев, Николай Цискаридзе, Станислав Дужников, Марьяна Лысенко, Мария Ласицкене, депутат Госдумы Олег Савченко, генеральный директор ИД «Clever» Александр Альперович и даже виртуальный ассистент Салют от СБЕР.

Церемонию вели Нонна Гришаева и Александр Олешко. Перед гостями выступили Хабиб Шарипов и дуэт Loc-Dog и Льва Лещенко. Алсу исполнила бессмертный детский шлягер «Спят усталые игрушки».