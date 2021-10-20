В Москве ежедневно регистрировали в сентябре более 250 индивидуальных предпринимателей

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

С начала года в Москве появились 57,8 тысячи новых индивидуальных предпринимателей (ИП). Темпы их регистрации и общее число превысили допандемийный уровень. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экономика Москвы продолжает восстанавливаться, что сказывается на росте бизнеса, - отметил заммэра. - За 9 месяцев 2021 года зарегистрировались 57,8 тысячи индивидуальных предпринимателей, что на 2,8 процента больше, чем за январь-сентябрь 2019 года и на 45,4 процента, чем за аналогичный период 2020 года. В сентябре в столице каждый день ежедневно регистрировалось больше 250 новых ИП».

На 1 октября 2021 года общее количество действующих индивидуальных предпринимателей составило 350,7 тысячи, увеличившись по сравнению теми же месяцами 2019 года на 0,5 процента.

«Быстрыми темпами восстанавливается численность ИП, в том числе занятых в наиболее пострадавших во время пандемии отраслях – общепите, туризме, бытовых услугах для населения, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Если в мае 2021 года в Москве было зарегистрировано 5499 ИП, то в сентябре – на 37,6 процента больше – 7564».

По его словам, с начала года число наемных сотрудников, работающих в ИП, выросло на 5% и составило на начало октября 126,6 тысячи человек. Максимальный приток пришелся на начало лета и с тех пор не снижается.