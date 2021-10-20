На Портале поставщиков Москвы количество сделок выросло на 37 процентов

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За девять месяцев этого года количество закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц на Портале поставщиков достигло почти 77 тысяч. Это на 37,3 процента больше, чем за те же месяцы 2020 года, и на 67,9 процента больше, чем за девять месяцев 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Количество закупок у ИП и физлиц на Портале поставщиков Москвы продолжает расти, - отметил заммэра. - За 9 месяцев 2021 года число сделок составило 76,9 тысячи, тогда как за тот же период 2020-го и 2019 года было совершено 56 тысяч и 45,8 тысячи закупок соответственно. Портал поставщиков сегодня является эффективным инструментом поддержки малого бизнеса, который получает дополнительный канал сбыта».

В этом году на Портале поставщиков заказчики покупали у физлиц и индивидуальных предпринимателей строительные материалы, хозяйственные товары, бытовую технику, информационно-технологические товары, средства связи и оргтехнику. Рост количества контрактов у индивидуальных предпринимателей и физических лиц на Портале поставщиков в первую очередь связан с прозрачностью сделок и доступностью Портала независимо от того, где находятся участники.

«Переход на электронное взаимодействие между заказчиком и поставщиком помог обеспечить удобство, быстроту и прозрачность сделки, - рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Это привлекло индивидуальных предпринимателей и физических лиц к закупкам на Портале поставщиков. В результате участники получают возможность масштабировать свой бизнес во все 39 регионов, присоединившихся к работе на Портале».

НА ЗАМЕТКУ

Портал поставщиков Москвы создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Сегодня с ресурсом работают больше 239 тысяч поставщиков. Ежедневно на Портале появляются более 100 новых пользователей. Каталог уникальных товаров, работ и услуг насчитывает более 1,4 миллиона наименований.

Для участия в закупках на Портале поставщиков индивидуальному предпринимателю нужно зарегистрироваться в качестве юридического лица. Самозанятые могут регистрироваться как физические лица, но для работы им потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Все пользователи портала поставщиков могут участвовать как в закупках по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ.